Какие профессии требуют особенного внимания к здоровью почек

По словам доктора, особенно за за состоянием почек и наличием в них камней нужно следить тем, кому приходится подолгу находиться вдали от пунктов медицинской помощи. Если случится почечная колика в ситуации, когда нет возможности экстренно обратиться к врачу, это может стать угрозой для здоровья и жизни.

«Особенно внимательными в этом плане нужно быть людям, которые работают в авиационной, железнодорожной, морской отрасли. Иначе есть риск, что камень начнет отходить, а сделать ничего будет нельзя. Таким людям необходимо регулярно обследоваться, лечиться и профилактически удалять камни», — отметил Серегин.