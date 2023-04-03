Фитнес и здоровье
18:53, 03 апреля 2023
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Какие психиатрические проблемы больше всего распространены среди россиян

Спойлер: политическая ситуация усугубляет проблемы со здоровьем

Последний год стал тяжёлым для психического здоровья россиян. Из-за повышенного уровня стресса, связанного с политической обстановкой, возросло количество пациентов с различными психическими расстройствами. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на врача-психиатра психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадима Гагина.

Какие психиатрические проблемы больше всего распространены среди россиян

Фото: Unsplash

Среди наиболее распространённых проблем, на которые жалуются пациенты, — тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство. Также нередки эмоциональная неустойчивость, зависимости, попытки суицида.

По словам Гагина, точной статистики по количеству обращений пока нет, но уже можно говорить о том, что подобных случаев стало больше на фоне политической обстановки.

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