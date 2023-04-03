Какие психиатрические проблемы больше всего распространены среди россиян

Среди наиболее распространённых проблем, на которые жалуются пациенты, — тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство. Также нередки эмоциональная неустойчивость, зависимости, попытки суицида.

По словам Гагина, точной статистики по количеству обращений пока нет, но уже можно говорить о том, что подобных случаев стало больше на фоне политической обстановки.