Какие психиатрические проблемы больше всего распространены среди россиян

18:53, 03 апреля 2023
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Какие психиатрические проблемы больше всего распространены среди россиянСпойлер: политическая ситуация усугубляет проблемы со здоровьем
Последний год стал тяжёлым для психического здоровья россиян. Из-за повышенного уровня стресса, связанного с политической обстановкой, возросло количество пациентов с различными психическими расстройствами. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на врача-психиатра психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадима Гагина.
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Среди наиболее распространённых проблем, на которые жалуются пациенты, — тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство. Также нередки эмоциональная неустойчивость, зависимости, попытки суицида.
По словам Гагина, точной статистики по количеству обращений пока нет, но уже можно говорить о том, что подобных случаев стало больше на фоне политической обстановки.