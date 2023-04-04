Какие психические отклонения появляются у одиноких людей

Какие психические отклонения появляются у одиноких людейПоэтому одиночество считается опасным
Одиночество, как показывают научные исследования, влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. И вот что происходит с мозгом одиноких людей.
Фото: Hotel California
Человек, по словам антропологов, ультрасоциальное животное. То есть все мы очень сильно зависим от взаимодействия друг с другом. При недостатке социальной активности у человека возникают психические и физические проблемы.
В ходе исследования 2020 года учёные выяснили, как в мозгу меняются нейронные реакции, когда человеку недостаёт пищи и социальных взаимодействий. Оказалось, что при одиночестве возникают нейронные реакции, похожие на те, что возникают при ощущении голода. При социальной изоляции области мозга, связанные с тягой к наркотикам и с голодом, активировались у участников. То есть люди, вынужденные находиться в изоляции, так же жаждут социальных взаимодействий, как голодный человек - еды.
Также одиночество повышает внимание к потребности человека в самосохранении и к негативным социальным стимулам (к примеру, к социальным угрозам). Другими словами, внимание одиноких людей больше привлекают страдания других.
Из-за искажённого восприятия реальности одинокие люди становятся слишком бдительными по отношению к возможным угрозам. В результате они также игнорируют положительные моменты социального взаимодействия. Это формирует порочный круг одиночества.
Кроме того, из-за одиночества может уменьшиться мозг. В частности, уменьшается область, связанная с решением проблем и принятием решений. Ещё у одиноких людей, как показало одно исследование, снижен был уровень BDNF - белка, который связан с ростом и развитием нейронов.
В другом исследовании, где участвовали более 11 тысяч человек, говорится, что у людей с более высоким уровнем социального одиночества память и когнитивные функции снижались. Причём это снижение было выше среднего. В ходе ещё одного исследования обнаружилось, что одинокие старики нередко имеют атрофию в определённых частях мозга.
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