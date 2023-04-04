Какие психические отклонения появляются у одиноких людей

Также одиночество повышает внимание к потребности человека в самосохранении и к негативным социальным стимулам (к примеру, к социальным угрозам). Другими словами, внимание одиноких людей больше привлекают страдания других.

Из-за искажённого восприятия реальности одинокие люди становятся слишком бдительными по отношению к возможным угрозам. В результате они также игнорируют положительные моменты социального взаимодействия. Это формирует порочный круг одиночества.

Кроме того, из-за одиночества может уменьшиться мозг. В частности, уменьшается область, связанная с решением проблем и принятием решений. Ещё у одиноких людей, как показало одно исследование, снижен был уровень BDNF - белка, который связан с ростом и развитием нейронов.

В другом исследовании, где участвовали более 11 тысяч человек, говорится, что у людей с более высоким уровнем социального одиночества память и когнитивные функции снижались. Причём это снижение было выше среднего. В ходе ещё одного исследования обнаружилось, что одинокие старики нередко имеют атрофию в определённых частях мозга.

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