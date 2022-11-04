Какие сделать закуски, если вы худеете

Какие сделать закуски, если вы худеетеЕсть варианты
Для похудения соблюдение диеты важно. Но диета означает не просто питание с дефицитом калорий. Очень важно включать в рацион, например, продукты с высоким содержанием клетчатки. Такие могут стать отличными закусками.
Диетологи рекомендуют потреблять 28 граммов клетчатки в день. Так, яблоко среднего размера может дать примерно 3,3 грамма клетчатки. Вот что ещё можно съесть:
1. Замороженная малина в шоколаде.
Как это ни странно, есть в списке и такое. В малине много клетчатки, а тёмный шоколад с низким содержанием сахара — не зло.
2. Крекеры с авокадо.
В авокадо помимо клетчатки содержатся полезные жиры.
3. Груша с сыром.
В грушах много воды и мало калорий, что делает их идеальной пищей для включения в диету.
4. Маринованные артишоки.
Клетчатки в четырёх сердцевинах артишока содержится 6,6 грамма.
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