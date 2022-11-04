Какие сделать закуски, если вы худеете

Диетологи рекомендуют потреблять 28 граммов клетчатки в день. Так, яблоко среднего размера может дать примерно 3,3 грамма клетчатки. Вот что ещё можно съесть:

1. Замороженная малина в шоколаде.

Как это ни странно, есть в списке и такое. В малине много клетчатки, а тёмный шоколад с низким содержанием сахара — не зло.

2. Крекеры с авокадо.

В авокадо помимо клетчатки содержатся полезные жиры.

3. Груша с сыром.

В грушах много воды и мало калорий, что делает их идеальной пищей для включения в диету.

4. Маринованные артишоки.

Клетчатки в четырёх сердцевинах артишока содержится 6,6 грамма.

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