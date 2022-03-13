Какие симптомы диабета вы можете выявить по утрам

Организм у некоторых больных диабетом людей не в состоянии естественным образом скорректировать изменения инсулина за ночь, по этой причине они могут испытывать нечеткость зрения, сильную жажду, а также возникающую тошноту, также это является следствием повышения уровня глюкозы.

Помимо этого, если не обращать внимания на эти “звоночки”, то есть вероятность развития болезней сердца и почек. Чтобы этого избежать, медики рекомендуют питаться регулярно и устраивать перекусы, а также ответственно отнестись к приему назначенных врачом лекарств, в том числе и не забывать про корректировку приемов пищи.

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