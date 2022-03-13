Какие симптомы диабета вы можете выявить по утрам

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Какие симптомы диабета вы можете выявить по утрамИ что с этим делать
Диабет часто “подкрадывается” незаметно. Он не дает о себе знать в течении долгого времени, поэтому важно вовремя определять симптомы этого опасного заболевания. Так, врачи выделяют так называемый “феномен рассвета у диабетиков”.
Организм у некоторых больных диабетом людей не в состоянии естественным образом скорректировать изменения инсулина за ночь, по этой причине они могут испытывать нечеткость зрения, сильную жажду, а также возникающую тошноту, также это является следствием повышения уровня глюкозы.
Помимо этого, если не обращать внимания на эти “звоночки”, то есть вероятность развития болезней сердца и почек. Чтобы этого избежать, медики рекомендуют питаться регулярно и устраивать перекусы, а также ответственно отнестись к приему назначенных врачом лекарств, в том числе и не забывать про корректировку приемов пищи.
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Источник: Медик Форум