Какие сковородки – самые опасные для здоровья

Какие сковородки – самые опасные для здоровьяСкорее всего, они есть у вас дома
В последнее время многие покупают сковородки с антипригарным покрытием. Но с этими сковородками также связывают развитие рака. Так ли это на самом деле?
Фото: India Times
Антипригарное покрытие создаётся у сковородок при помощи тефлона. В ходе недавнего исследования китайские учёные обнаружили, что при температуре 350 градусов масса тефлона стала меньше на 0,05 г. Из-за веществ, которые разлагаются при высокой температуре, может развиться эмфизема лёгких и других болезни.
Однако если готовить на газовой плите, то температура сковородки максимум будет достигать 260 градусов. Разогреть её до 350 градусов почти нереально. Поэтому и о вреде для здоровья переживать не стоит.
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Тем не менее при пользовании сковородками с антипригарным покрытием нужно соблюдать несколько правил. Прежде всего, долго нагревать пустую сковороду не рекомендуется. Также вместо пластиковых и железных лопаток лучше использовать деревянные. Если вы заметили, что покрытие стало отслаиваться, то нужно купить новую сковородку. А вообще менять посуду с антипригарным покрытием необходимо раз в два-три года.
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