Какие сковородки – самые опасные для здоровья

Антипригарное покрытие создаётся у сковородок при помощи тефлона. В ходе недавнего исследования китайские учёные обнаружили, что при температуре 350 градусов масса тефлона стала меньше на 0,05 г. Из-за веществ, которые разлагаются при высокой температуре, может развиться эмфизема лёгких и других болезни.

Однако если готовить на газовой плите, то температура сковородки максимум будет достигать 260 градусов. Разогреть её до 350 градусов почти нереально. Поэтому и о вреде для здоровья переживать не стоит.