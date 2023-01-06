Какие сыры можно есть при непереносимости лактозы

Пять видов

Лактоза — это натуральный сахар, содержащийся в молоке и других молочных продуктах. Если человек не может его переваривать, после такой еды у них случаются вздутие, жидкий стул и прочие неприятности. К счастью, не все виды сыров содержат много лактозы.