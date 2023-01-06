Фитнес и здоровье
19:53, 06 января 2023
1 мин.

Какие сыры можно есть при непереносимости лактозы

Пять видов

Лактоза — это натуральный сахар, содержащийся в молоке и других молочных продуктах. Если человек не может его переваривать, после такой еды у них случаются вздутие, жидкий стул и прочие неприятности. К счастью, не все виды сыров содержат много лактозы.

Какие сыры можно есть при непереносимости лактозы

Фото: Unsplash

1. Пармезан.

Для справки, в цельном молоке содержится около 5% лактозы. Пармезан содержит около 1–3% лактозы.

2. Чеддер.

Он хорош ещё и своим универсальным вкусом.

3. Проволоне.

Это твёрдый нежирный итальянский сыр. Обычно содержит менее 2% лактозы.

4. Швейцарский.

Швейцарский сыр — это общее название для самых разных сыров, большинство из которых имеют содержание лактозы менее 3,5%.

5. Бри.

Содержит менее 2% лактозы.

Источник:Eat this, not that!
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