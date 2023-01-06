Какие сыры можно есть при непереносимости лактозы

19:53, 06 января 2023
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Какие сыры можно есть при непереносимости лактозыПять видов
Лактоза — это натуральный сахар, содержащийся в молоке и других молочных продуктах. Если человек не может его переваривать, после такой еды у них случаются вздутие, жидкий стул и прочие неприятности. К счастью, не все виды сыров содержат много лактозы.
Фото: Unsplash
1. Пармезан.
Для справки, в цельном молоке содержится около 5% лактозы. Пармезан содержит около 1–3% лактозы.
2. Чеддер.
Он хорош ещё и своим универсальным вкусом.
3. Проволоне.
Это твёрдый нежирный итальянский сыр. Обычно содержит менее 2% лактозы.
4. Швейцарский.
Швейцарский сыр — это общее название для самых разных сыров, большинство из которых имеют содержание лактозы менее 3,5%.
5. Бри.
Содержит менее 2% лактозы.