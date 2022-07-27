Какие "тихие" симптомы диабета нельзя игнорировать

Постоянные инфекции и медленное заживление ран могут быть признаками диабета 2 типа. "Последствия диабета 2 типа затрудняют борьбу организма с инфекцией, поэтому вы можете столкнуться с частыми инфекциями", - говорит Эми Хесс-Фишл. У женщин, например, ”могут быть частые половые инфекции и/или инфекции мочевого пузыря. Это происходит потому, что бактерии могут процветать при высоком уровне глюкозы в крови”. Вследствие неспособности организма бороться с инфекциями, заживление ран (даже небольших порезов) может занять больше времени.

Затуманенное зрение, особенно после еды, также может быть симптомом диабета. "Высокий уровень сахара в крови может вызвать движение жидкости внутри и снаружи глаза, что часто приводит к отеку хрусталика глаза", - говорит д-р Рассел Лазарус, бакалавр оптики.

Также врачи предупреждают о постоянном чувстве голода. "Даже после еды вы можете чувствовать себя очень голодным", - говорят Хесс-Фишл и Леонтис. "Это происходит потому, что ваши мышцы не получают необходимую им энергию из пищи; резистентность организма к инсулину не позволяет глюкозе поступать в мышцы и обеспечивать их энергией. Поэтому мышцы и другие ткани посылают сигнал "голода", пытаясь получить больше энергии в организм".

"Походы в туалет чаще, чем обычно, особенно ночью, являются признаком высокого уровня сахара в крови", - говорит Джеймс Салем. Диабет заставляет почки работать интенсивнее, чтобы вывести избыток сахара из крови. Когда почки не справляются, избыток сахара попадает в мочу, что приводит к более частому мочеиспусканию, объясняет врач.

Также не стоит игнорировать необъяснимые изменения кожи, предупреждают врачи. "Диабет может вызвать темные, бархатистые пятна на коже в складках шеи, подмышками или в паху из-за избытка инсулина в крови", - говорит Салем.

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