Какие участки мозга у человека повреждаются при старческом слабоумии

Какие участки мозга у человека повреждаются при старческом слабоумииОбъясняет врач
Люди с деменцией, когда происходит что-то неожиданное для них, ощущают некоторую спутанность сознания. Причина этого, по словам учёных, может заключаться в нарушениях в определённой мозговой сети. Это выяснили специалисты из Кембриджского и Оксфордского университетов в недавнем исследовании.
Для проведения исследования эксперты обратились к методу под названием «магнитоэнцефалография». Он позволяет просканировать мозг человека 1000 раз за секунду. Благодаря этому удалось точно узнать, как мозг больных старческим слабоумием способен реагировать на внезапные события. Использовали учёные для тестирования различные звуковые сигналы.
В мозге здорового человека реакция на неожиданное событие состоит из двух фаз. Первая связана со слуховой системой, которая как бы «замечает звук». Вторая - с областью мозга, которая замечает разницу между тем, что было раньше, и что есть теперь. Вторая фаза также расположена в тех областях мозга, которые вместе образуют то, что называют сетью множественных запросов.
Оказалось, что у пациентов со старческим слабоумием вторая область мозга функционировала хуже, чем у здоровых людей. То есть их мозг не сообщал им, что произошли какие-то изменения, и не говорил, что с этим делать дальше. Вероятнее всего, именно поэтому люди с деменцией с трудом воспринимают неожиданные ситуации.
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