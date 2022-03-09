Какие участки мозга у человека повреждаются при старческом слабоумии

В мозге здорового человека реакция на неожиданное событие состоит из двух фаз. Первая связана со слуховой системой, которая как бы «замечает звук». Вторая - с областью мозга, которая замечает разницу между тем, что было раньше, и что есть теперь. Вторая фаза также расположена в тех областях мозга, которые вместе образуют то, что называют сетью множественных запросов.

Оказалось, что у пациентов со старческим слабоумием вторая область мозга функционировала хуже, чем у здоровых людей. То есть их мозг не сообщал им, что произошли какие-то изменения, и не говорил, что с этим делать дальше. Вероятнее всего, именно поэтому люди с деменцией с трудом воспринимают неожиданные ситуации.

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