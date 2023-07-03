Какие упражнения на спину можно делать дома

Упражнения на проработку глубоких мышц спины человеку можно выполнять дома без какого-либо оборудования, рассказала тренер XFIT Юлия Гуляева.

Это упражнения, которые выполняются стоя на ладонях и коленях, вытягивая руки и ноги. При этом важно удерживать лопатки, позвоночник и таз неподвижными — тогда внутренние мышцы будут работать наиболее эффективно, отметила специалист.

Кроме того, для домашних тренировок отлично подойдут все варианты упражнения «лодочка» — как «плавание», так и «лебедь». Здесь крайне важна техника выполнения, подчеркивает Гуляева. Она предлагает представить, что под животом находится льдинка и касаться её очень не хочется, поэтому приходится подтягивать живот. При выполнении упражнения также стоит стабилизировать поясницу — так можно нагрузить мышцы, отвечающие за постановку плеч и красивую осанку, советует тренер.

Наиболее же эффективные упражнения для тренировки мышц спины — тяги — удобнее выполнять в спортзале с использованием тренажеров или свободных весов. Однако дома их тоже можно делать, заменив тренажеры и штанги резиной. Чтобы выполнять привычные тяги, достаточно надежно прикрепить амортизатор, например, к батарее или тяжелой устойчивой мебели, считает специалист.