Какие вещества в почве сильно вредят вашему сердцу

Какие вещества в почве сильно вредят вашему сердцуОб этом предупреждают учёные
Согласно результатам недавно проведённого исследования, в почве могут содержаться вредные для сердечно-сосудистой системы человека вещества. Это тяжёлые металлы и пестициды.
В ходе этого исследования специалисты изучили, как загрязнённая почва влияет на состояние сердца и сосудов. Как говорится в работе, ежегодно примерно 9 миллионов человек умирают из-за грязных воздуха, воды, почвы. При этом 60 процентов таких исходов связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инсультом, сердечным приступом, нарушениями сердечного ритма.
Загрязнённая почва может вызвать болезни сердца из-за того, что при попадании в организм вредных элементов увеличивается окислительный стресс в сосудах, формируется много «плохих» свободных радикалов и мало - «хороших» антиоксидантов. Кроме того, из-за тяжёлых металлов и пестицидов может нарушиться циркадный ритм (то есть биологические часы человека) и возникнуть воспаление.
Все эти вредные вещества люди могут случайно получать вместе с пищей. Например, из-за тяжёлого металла кадмия, как показывает корейское исследование, жители Кореи среднего возраста больше подвержены риску гипертонии и инсульта.
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