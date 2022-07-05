Какие вещества в почве сильно вредят вашему сердцу

Согласно результатам недавно проведённого исследования, в почве могут содержаться вредные для сердечно-сосудистой системы человека вещества. Это тяжёлые металлы и пестициды.

В ходе этого исследования специалисты изучили, как загрязнённая почва влияет на состояние сердца и сосудов. Как говорится в работе, ежегодно примерно 9 миллионов человек умирают из-за грязных воздуха, воды, почвы. При этом 60 процентов таких исходов связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инсультом, сердечным приступом, нарушениями сердечного ритма.