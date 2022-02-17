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Какие виды картофеля можно есть людям с диабетом, а какие - нет

Объясняет Daily Express
Высокий уровень сахара в крови может быть крайне опасен для диабетиков. Поэтому им важно выбирать продукты, которые снизят его или не вызовут резкого повышения глюкозы после их употребления. К подобным продуктам относится картофель, но только некоторые его разновидности. Подробнее - в статье.
Какие виды картофеля можно есть людям с диабетом, а какие - нет

Существуют продукты с высоким и низким гликемическим индексом. Последние в организме перерабатываются более медленно, поэтому и повышение сахара в крови после них происходит не резко, а постепенно. Именно такие продукты рекомендуется употреблять людям, страдающим диабетом. Если говорить о картошке, то некоторые её виды отличаются высоким гликемическим индексом, а некоторые - низким.

Как утверждает издание Medical News Today, низкий гликемический индекс имеет сладкий картофель. То же самое можно сказать о картофеле «ямс».

Какие виды картофеля можно есть людям с диабетом, а какие - нет

А вот отказаться диабетикам следует от белого картофеля, а ещё от таких блюд, как картофельное пюре, картошка фри.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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