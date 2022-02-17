Какие виды картофеля можно есть людям с диабетом, а какие - нет

Существуют продукты с высоким и низким гликемическим индексом. Последние в организме перерабатываются более медленно, поэтому и повышение сахара в крови после них происходит не резко, а постепенно. Именно такие продукты рекомендуется употреблять людям, страдающим диабетом. Если говорить о картошке, то некоторые её виды отличаются высоким гликемическим индексом, а некоторые - низким.

Как утверждает издание Medical News Today, низкий гликемический индекс имеет сладкий картофель. То же самое можно сказать о картофеле «ямс».