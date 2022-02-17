Какие виды картофеля можно есть людям с диабетом, а какие - нет

Какие виды картофеля можно есть людям с диабетом, а какие - нетОбъясняет Daily Express
Существуют продукты с высоким и низким гликемическим индексом. Последние в организме перерабатываются более медленно, поэтому и повышение сахара в крови после них происходит не резко, а постепенно. Именно такие продукты рекомендуется употреблять людям, страдающим диабетом. Если говорить о картошке, то некоторые её виды отличаются высоким гликемическим индексом, а некоторые - низким.
Как утверждает издание Medical News Today, низкий гликемический индекс имеет сладкий картофель. То же самое можно сказать о картофеле «ямс».
А вот отказаться диабетикам следует от белого картофеля, а ещё от таких блюд, как картофельное пюре, картошка фри.
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