Какие виды масел полезны для здоровья: рассказывают врач и диетолог

Масло - один из продуктов, который нужно употреблять для нормального функционирования организма. Однако не все виды масел одинаково полезны. Среди положительно влияющих на здоровье выделяют: льняное, оливковое, рисовое масло, масло рапсовых семян. Они препятствуют развитию атеросклероза и возникновению аритмии.

Внимательно нужно отнестись к количеству в пище таких масел, как подсолнечное, миндальное, кунжутное, кукурузное. Кроме того, в умеренных количествах нужно есть мясо, сало, сливочное масло. Если есть слишком много таких продуктов, то возникнут проблемы со здоровьем: аллергия, атеросклероз, инфаркт и др.