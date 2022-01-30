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Какие виды масел полезны для здоровья: рассказывают врач и диетолог

Об этом пишет японское издание Yahoo News Japan
Существует большое количество разных видов масел. Одни из них при этом полезны для организма человека, а от других нужно отказаться или ограничить их употребление. Подробнее - в статье диетолога Нахо Утимото и врача Ясухиро Накамуры.
Какие виды масел полезны для здоровья: рассказывают врач и диетолог

Масло - один из продуктов, который нужно употреблять для нормального функционирования организма. Однако не все виды масел одинаково полезны. Среди положительно влияющих на здоровье выделяют: льняное, оливковое, рисовое масло, масло рапсовых семян. Они препятствуют развитию атеросклероза и возникновению аритмии.

Внимательно нужно отнестись к количеству в пище таких масел, как подсолнечное, миндальное, кунжутное, кукурузное. Кроме того, в умеренных количествах нужно есть мясо, сало, сливочное масло. Если есть слишком много таких продуктов, то возникнут проблемы со здоровьем: аллергия, атеросклероз, инфаркт и др.

Какие виды масел полезны для здоровья: рассказывают врач и диетолог

А некоторых масел нужно избегать. К ним автор относит кулинарный жир, маргарин. Они повышают уровень холестерина в крови и увеличивают вероятность развития ишемической болезни сердца, в особенности инфаркта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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