Какие виды орехов способны защитить от инсульта и снизить холестерин

Какие виды орехов способны защитить от инсульта и снизить холестеринРассказывает Daily Express
По словам экспертов из Американской ассоциации сердца, орехи можно отнести к суперпродуктам. Они богаты белками, ненасыщенными жирами, клетчаткой. Всё это положительно сказывается на здоровье.
Кроме того, благодаря мононенасыщенным жирам эти продукты повышают уровень «хорошего» холестерина и снижают показатели «плохого». Это подтверждают и представители Канадского фонда сердца и инсульта. Такие жиры содержатся в фисташках, пекане, кешью, миндале, фундуке.
Вместе с тем миндаль считается ещё и источником витамина Е. Этот витамин, как отмечают специалисты из Американской ассоциации сердца, предотвращает образование бляшек в артериях и инсульт.
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