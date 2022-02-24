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Какие виды орехов способны защитить от инсульта и снизить холестерин

Рассказывает Daily Express
К инсульту могут привести и курение, и высокий уровень холестерина, и другие факторы. Однако существуют продукты, способные снизить риск его развития. О них - в материале.
Какие виды орехов способны защитить от инсульта и снизить холестерин

По словам экспертов из Американской ассоциации сердца, орехи можно отнести к суперпродуктам. Они богаты белками, ненасыщенными жирами, клетчаткой. Всё это положительно сказывается на здоровье.

Кроме того, благодаря мононенасыщенным жирам эти продукты повышают уровень «хорошего» холестерина и снижают показатели «плохого». Это подтверждают и представители Канадского фонда сердца и инсульта. Такие жиры содержатся в фисташках, пекане, кешью, миндале, фундуке.

Какие виды орехов способны защитить от инсульта и снизить холестерин

Вместе с тем миндаль считается ещё и источником витамина Е. Этот витамин, как отмечают специалисты из Американской ассоциации сердца, предотвращает образование бляшек в артериях и инсульт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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