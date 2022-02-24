Какие виды орехов способны защитить от инсульта и снизить холестерин

По словам экспертов из Американской ассоциации сердца, орехи можно отнести к суперпродуктам. Они богаты белками, ненасыщенными жирами, клетчаткой. Всё это положительно сказывается на здоровье.

Кроме того, благодаря мононенасыщенным жирам эти продукты повышают уровень «хорошего» холестерина и снижают показатели «плохого». Это подтверждают и представители Канадского фонда сердца и инсульта. Такие жиры содержатся в фисташках, пекане, кешью, миндале, фундуке.