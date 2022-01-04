Какие виды пищевой непереносимости существуют и как их определить

Фитнес и здоровье
Вчера в 22:31
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Какие виды пищевой непереносимости существуют и как их определитьСообщает издание iDnes
Пищевая непереносимость не так опасна для жизни, как аллергия. Тем не менее она может осложнить выбор продуктов питания. О видах пищевой непереносимости - в материале.
Специалисты полагают, что около 20 процентов всех жителей Земли страдают одним из видов пищевой непереносимости. О самых распространённых из них - ниже.
- Непереносимость лактозы. Лактоза представляет собой сахар, который содержится в молочных продуктах. Признаки непереносимости: тошнота, рвота, диарея, спазмы в животе, вздутие, мигрень, головная боль. Этот вид непереносимости встречается очень часто.
- Непереносимость глютена. Глютен - это белок, который находится в ржи, пшенице, ячмене, овсе. Симптомы нецелиакальной чувствительности (непереносимости) к этому веществу: боли в животе, вздутие, головные боли, запор или диарея, боль в суставах, усталость, подавленность, депрессия, сыпь, анемия. Избавиться от всего этого можно при помощи исключения продуктов с глютенов из рациона.
- Непереносимость кофеина. При повышенной чувствительности к кофеину человек даже после небольшого количества напитка ощущает беспокойство или подавленность, у него наблюдается учащённый пульс и бессонница.
- Непереносимость гистамина. Это вещество содержится в ферментированных продуктах, сухофруктах, копчёностях, цитрусовых, сырах, авокадо, уксусе, пиве, вине. Из признаков непереносимости данного компонента у человека может быть зуд, головная боль, жжение кожи, ощущение подавленности, спазмы желудка, низкое давление, диарея.
- Непереносимость фруктозы. Приводит она к проблемам с пищеварением: рвоте, тошноте, диарее, газообразованию, болям в животе. Богаты ей такие продукты, как яблоки, конфеты, сладкие напитки, яблочный сок, сироп агавы, груши, черешня, арбуз.
Также могут вызвать непереносимость такие вещества и продукты, как сульфаты, салицилаты, аспартам, яйца, глутамат натрия, дрожжи.
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Источник: ИноСМИ