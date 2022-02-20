Какие виды животных могут передавать коронавирус человеку

Какие виды животных могут передавать коронавирус человекуРассказывают американские учёные
На сегодня, по словам учёных из Университета штата Колорадо (США), список заражённых коронавирусом животных включает в себя более десятка их видов. Однако вполне может оказаться, что инфекция гораздо более заразна, чем считается сейчас. Всё дело в том, что пока протестировано было очень мало животных. Но в любом случае это может оказать влияние и на человека, ведь некоторые особи могут передавать вирус ему, а также способствовать возникновению мутаций этого вируса.
К февралю 2022 года исследователи выяснили, что восприимчив к заражению SARS-CoV-2 31 вид. Среди них - некоторые из нечеловеческих приматов, хорьков, мышей-оленей, гиен, лесных крыс, рыжих лисиц, полосатых скунсов. Также из видов животных, обитающих в дикой природе, вирус обнаружен был только у норки и белохвостого оленя. При этом большинство животных не имеют никаких симптомов болезни, но всё равно они способны передавать вирус другим особям и, возможно, человеку.
В начале февраля этого года (7 февраля) учёные опубликовали препринт, где сообщается, что олени на Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, заражены вариантом «омикрон». Поскольку данный вирус встречается у большинства жителей Нью-Йорка, то исследователи полагают, что каким-то образом люди передали его животным.
В целом эксперты отмечают, что риск заражения человека от животного гораздо ниже, чем от другого человека. Это касается большинства людей. Однако если ковид живёт и распространяется среди животных, а затем вновь переходит к людям, то это может быть опасным для здоровья населения.
Прежде всего, распространение коронавируса среди животных увеличивает концентрацию этого вируса в окружающей среде. Также популяции заражённых животных могут способствовать поддержанию этого вируса на той или ной территории, особенно если учесть, что, например, олени в США живут в пригородных районах и действительно могут передать вирус людям. Наконец, при передаче вируса от человека к животным он быстро накапливает множество мутаций. Есть даже предположение, что какие-то новые варианты ковида могли возникнуть у животных, а потом перейти к людям.
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