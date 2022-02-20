Какие виды животных могут передавать коронавирус человеку

В начале февраля этого года (7 февраля) учёные опубликовали препринт, где сообщается, что олени на Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, заражены вариантом «омикрон». Поскольку данный вирус встречается у большинства жителей Нью-Йорка, то исследователи полагают, что каким-то образом люди передали его животным.

В целом эксперты отмечают, что риск заражения человека от животного гораздо ниже, чем от другого человека. Это касается большинства людей. Однако если ковид живёт и распространяется среди животных, а затем вновь переходит к людям, то это может быть опасным для здоровья населения.

Прежде всего, распространение коронавируса среди животных увеличивает концентрацию этого вируса в окружающей среде. Также популяции заражённых животных могут способствовать поддержанию этого вируса на той или ной территории, особенно если учесть, что, например, олени в США живут в пригородных районах и действительно могут передать вирус людям. Наконец, при передаче вируса от человека к животным он быстро накапливает множество мутаций. Есть даже предположение, что какие-то новые варианты ковида могли возникнуть у животных, а потом перейти к людям.

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