Какие вирусные инфекции вы можете подхватить через глаза

Специалисты из Университета Флиндерса, а также Австралийского центра готовности к заболеваниям CSIRO изучили, как клетки радужной оболочки и сетчатки глаза заражаются вирусом Эболы. Для этого учёные использовали клетки глаз из SA Eye Bank.

В ходе исследования эксперты заразили клетки тремя видами вирусов. Это вирус Эбола, вирус Рестона и вирус Зика. Выяснилось, что именно клетки сетчатки сильнее способствовали размножению вируса лихорадки Эбола. То же самое произошло с клетками глаз с другими вирусами.