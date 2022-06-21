Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:39
1 мин.

Какие вирусные инфекции вы можете подхватить через глаза

Среди них - лихорадка Эбола
Австралийские учёные выяснили, что в сетчатке глаза человека есть особый вид клеток, способный удерживать различные вирусы. Результаты этого исследования были опубликованы в научном издании Frontiers in Virology.
Какие вирусные инфекции вы можете подхватить через глаза

Специалисты из Университета Флиндерса, а также Австралийского центра готовности к заболеваниям CSIRO изучили, как клетки радужной оболочки и сетчатки глаза заражаются вирусом Эболы. Для этого учёные использовали клетки глаз из SA Eye Bank.

В ходе исследования эксперты заразили клетки тремя видами вирусов. Это вирус Эбола, вирус Рестона и вирус Зика. Выяснилось, что именно клетки сетчатки сильнее способствовали размножению вируса лихорадки Эбола. То же самое произошло с клетками глаз с другими вирусами.

Какие вирусные инфекции вы можете подхватить через глаза

Всё дело в том, что лихорадка Эбола может привести к увеиту. При такой болезни человек ощущает боль в глазу, а зрение его становится нечётким. В итоге это может способствовать серьёзной потере зрения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров