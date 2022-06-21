Какие вирусные инфекции вы можете подхватить через глаза

Какие вирусные инфекции вы можете подхватить через глазаСреди них - лихорадка Эбола
Специалисты из Университета Флиндерса, а также Австралийского центра готовности к заболеваниям CSIRO изучили, как клетки радужной оболочки и сетчатки глаза заражаются вирусом Эболы. Для этого учёные использовали клетки глаз из SA Eye Bank.
В ходе исследования эксперты заразили клетки тремя видами вирусов. Это вирус Эбола, вирус Рестона и вирус Зика. Выяснилось, что именно клетки сетчатки сильнее способствовали размножению вируса лихорадки Эбола. То же самое произошло с клетками глаз с другими вирусами.
Всё дело в том, что лихорадка Эбола может привести к увеиту. При такой болезни человек ощущает боль в глазу, а зрение его становится нечётким. В итоге это может способствовать серьёзной потере зрения.
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