Какие витамины нельзя принимать по утрам

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Какие витамины нельзя принимать по утрамПеред едой
Имеет ли значение, в какое время дня вы принимаете пищевые добавки? Врачи, опрошенные изданием Eat this, not that утверждают, что да. По их словам, приём витаминов утром перед завтраком может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.
Так, витамины A, D, E и K являются жирорастворимыми, и их нельзя принимать натощак. Эксперты заявили, что лучшее время для приёма витамина D и других — после того, как вы съели продукты, содержащие жир.
Также врачи рекомендуют принимать магний перед сном, как он может использоваться в качестве снотворного. Кроме того, стоит избегать приёма пищевых добавок перед тренировками.
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