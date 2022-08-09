Какие витамины нельзя принимать по утрам

Так, витамины A, D, E и K являются жирорастворимыми, и их нельзя принимать натощак. Эксперты заявили, что лучшее время для приёма витамина D и других — после того, как вы съели продукты, содержащие жир.

Также врачи рекомендуют принимать магний перед сном, как он может использоваться в качестве снотворного. Кроме того, стоит избегать приёма пищевых добавок перед тренировками.

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