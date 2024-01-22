Какие яблоки полезнее: красные или зелёные

Какие яблоки полезнее: красные или зелёныеСтарайтесь есть этот фрукт как можно чаще
Красные и зелёные яблоки действительно отличаются друг от друга. Но лишь по вкусу. Обычно зелёные сорта кислее, тогда как красные - слаще. При этом обе разновидности яблок могут быть частью здоровой диеты. С точки зрения пользы для здоровья они равны. Выбор между ними нужно делать исходя из личных предпочтений.
Также считается, что если употреблять одно яблоко в день, то это принесёт множество преимуществ для здоровья. Среди них - нормализация уровня сахара в крови, снижение уровня холестерина, кровяного давления, уменьшение воспаления в организме, снижение вероятности развития астмы, болезней сердца, укрепление микробиома, сохранение ощущения сытости, содействие долголетию.
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