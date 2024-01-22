Какие яблоки полезнее: красные или зелёные

Также считается, что если употреблять одно яблоко в день, то это принесёт множество преимуществ для здоровья. Среди них - нормализация уровня сахара в крови, снижение уровня холестерина, кровяного давления, уменьшение воспаления в организме, снижение вероятности развития астмы, болезней сердца, укрепление микробиома, сохранение ощущения сытости, содействие долголетию.

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