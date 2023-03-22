Какие яды на самом деле убивают людей: объясняет токсиколог

Нередко упоминание различных ядов можно встретить в детективах. Но если говорить вообще, то ядом может стать любое вещество, если его употребить слишком много. К примеру, этанол (в алкоголе), никотин (в табачных изделиях) - это яд, и в больших дозах он может стать смертельным.

При этом в популярной культуре словом «яд» обозначают чаще всего химические соединения, которые не встречаются обычно в повседневной жизни. Причём эти соединения могут привести к серьёзным последствиям для здоровья даже в малых дозах.

В романах, фильмах, сериалах вы можете встретить полоний, мышьяк, змеиный яд, яд иглобрюха. Кроме того, в сериале «Во все тяжкие» герой использует для убийства рицин. Это крайне сильнодействующий яд, полученный из клещевины Ricinus communis. Он может быть особенно смертельным при вдыхании. А если его проглотить, что у вас начнётся кишечное кровотечение, могут повредиться внутренние органы.