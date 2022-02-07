Какие яйца для здоровья полезнее: домашние или магазинные

Какие яйца для здоровья полезнее: домашние или магазинныеОтвечает издание WeChat
Согласно исследованиям, в плане питательной ценности между яйцами домашними и из магазина есть разница. Правда, она незначительная. Так, в деревенских яйцах содержится много каротина, холестерина, витамина В2, в магазинных же - множество минеральных элементов, среди которых - кальций, магний, железо.
Что касается вкуса, то у деревенских продуктов он однозначно лучше. Связано это с питанием и условиями содержания кур.
Кроме того, для определённых групп людей подходят разные виды яиц. Деревенские больше необходимы детям, поскольку холестерина в таких продуктах много. А вот яйца с полок супермаркетов лучше будут сказываться на здоровье людей пожилого и среднего возраста за счёт содержащихся в этих яйцах веществ.
Другими словами, польза яиц зависит от индивидуальных особенностей организма.
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