Какие яйца для здоровья полезнее: домашние или магазинные

Согласно исследованиям, в плане питательной ценности между яйцами домашними и из магазина есть разница. Правда, она незначительная. Так, в деревенских яйцах содержится много каротина, холестерина, витамина В2, в магазинных же - множество минеральных элементов, среди которых - кальций, магний, железо.

Что касается вкуса, то у деревенских продуктов он однозначно лучше. Связано это с питанием и условиями содержания кур.