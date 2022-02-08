Какие заболевания предотвращает приём витамина D

Новое исследование, проведённое специалистами из Brigham and Women's Hospital продемонстрировало пользу приёма добавок с витамином D для здоровья. Так, у людей, которые ежедневно пьют витамин D либо комбинацию «витамин D + омега-3», диагностирование аутоиммунные заболевания на 22 процента реже. Все полученные учёными данные были опубликованы в BMJ.

В исследовании участвовал 25871 человек, их средний возраст составлял 67 лет. Каждый день испытуемым нужно было пить витамин D и омега-3. Некоторым участникам при этом одно или оба из названных веществ заменяли на плацебо. Длилось это исследование пять лет. При этом люди должны были сразу же сообщать учёным о диагностировании какого-либо аутоиммунного заболевания: ревматоидный артрит, ревматическая полимиалгия, псориаз и др. Всего существует более 80 таких болезней.