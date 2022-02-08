Какие заболевания предотвращает приём витамина D

Какие заболевания предотвращает приём витамина DРассказывает американское издание Eat This, Not That
Новое исследование, проведённое специалистами из Brigham and Women's Hospital продемонстрировало пользу приёма добавок с витамином D для здоровья. Так, у людей, которые ежедневно пьют витамин D либо комбинацию «витамин D + омега-3», диагностирование аутоиммунные заболевания на 22 процента реже. Все полученные учёными данные были опубликованы в BMJ.
В исследовании участвовал 25871 человек, их средний возраст составлял 67 лет. Каждый день испытуемым нужно было пить витамин D и омега-3. Некоторым участникам при этом одно или оба из названных веществ заменяли на плацебо. Длилось это исследование пять лет. При этом люди должны были сразу же сообщать учёным о диагностировании какого-либо аутоиммунного заболевания: ревматоидный артрит, ревматическая полимиалгия, псориаз и др. Всего существует более 80 таких болезней.
Выяснилось, что те, кто принимал витамин D, на 22 процента реже сталкивался с аутоиммунными болезнями. Кроме того, в течение трёх последних лет исследования у людей из этой группы на 39 процентов реже развивалось какое-либо из подобных заболеваний.
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