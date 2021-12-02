Какие заболевания способен вызвать дневной сон

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Какие заболевания способен вызвать дневной сонОтвечает арабское издание Al Arabiya
У дневного сна есть полезные свойства, но в то же время он может спровоцировать развитие различных болезней. Об этом подробнее рассказал автор статьи.
Как сообщает Фонд сна, необходимость в дневном сне может свидетельствовать о хроническом недосыпании или о нарушениях сна. Хотя есть у такого сна и благоприятные для организма свойства: он способен улучшить состояние, если вы хотите лечь спать пораньше или собираетесь вести машину долгое время.
Но есть у сна днём и недостатки. Это вероятность развития некоторых заболеваний: депрессии, болезней сердца, диабета. Иногда бывает и так, что вы спите днём из-за недосыпа, но это в итоге приводит к проблемам с засыпанием.
Источник: ИноСМИ