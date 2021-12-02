Какие заболевания способен вызвать дневной сон

Как сообщает Фонд сна, необходимость в дневном сне может свидетельствовать о хроническом недосыпании или о нарушениях сна. Хотя есть у такого сна и благоприятные для организма свойства: он способен улучшить состояние, если вы хотите лечь спать пораньше или собираетесь вести машину долгое время.