Какие заболевания вызывает майонез

Вместо магазинного майонеза диетолог советует делать свой, домашний. Потому что “несмотря на количество жира, ты его не сделаешь много, и он быстро уйдет”.

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