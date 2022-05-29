Какие заболевания вызывает майонез“Лишний вес, панкреатит, холецистит — это основная тройка”
Лишний вес, панкреатит, холецистит — это основная тройка, которые негативно реагируют на майонез. На фоне любых блюд, сдобренных майонезом, за счет большого количества жиров происходит расслабление пищевого канала и учащение приступов изжоги
Она уточняет, что в классическом рецепте майонеза порядка 60 процентов жира на 100 грамм блюда, что делает его очень жирным продуктом.
Если его сравнить даже с 20-процентной сметаной, самой максимальной, то салат, заправленный сметаной, будет меньшей провокацией для поджелудочной железы и желчного пузыря
Вместо магазинного майонеза диетолог советует делать свой, домашний. Потому что “несмотря на количество жира, ты его не сделаешь много, и он быстро уйдет”.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.