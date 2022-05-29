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Какие заболевания вызывает майонез

“Лишний вес, панкреатит, холецистит — это основная тройка”
Майонез может “украсить” абсолютно любую еду. Однако у этого французского блюда есть и свои минусы. Так, диетолог Нурия Дианова назвала вызываемые майонезом заболевания.
Какие заболевания вызывает майонез

Лишний вес, панкреатит, холецистит — это основная тройка, которые негативно реагируют на майонез. На фоне любых блюд, сдобренных майонезом, за счет большого количества жиров происходит расслабление пищевого канала и учащение приступов изжоги

Нурия Дианова
Диетолог

Она уточняет, что в классическом рецепте майонеза порядка 60 процентов жира на 100 грамм блюда, что делает его очень жирным продуктом.

Если его сравнить даже с 20-процентной сметаной, самой максимальной, то салат, заправленный сметаной, будет меньшей провокацией для поджелудочной железы и желчного пузыря

Нурия Дианова
Диетолог

Вместо магазинного майонеза диетолог советует делать свой, домашний. Потому что “несмотря на количество жира, ты его не сделаешь много, и он быстро уйдет”.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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