Фитнес и здоровье
09:45, 25 декабря 2022
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Каких витаминов зимой не хватает чаще всего

И что с этим делать

Россиянам зимой не хватает витаминов А, С, D и В. Зимой россияне страдают от недостатка тех же витаминов, что и жители других северных стран. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала Светлана Бронникова, руководитель Центра интуитивного питания Entueat. В это время года Россиянам не хватает солнца, а значит и витамина D.

Каких витаминов зимой не хватает чаще всего

Фото: Unsplash

По словам Бронниковой, не стоит начинать принимать витамины в капсулах, так как это может быть опасно для здоровья. Вместо этого специалист посоветовала подставлять лицо и руки под зимнее солнце и стоять в таком положении несколько минут.

Зимой организму также не хватает витаминов А, С и В. Здесь метод их восполнения другой: нужно разнообразить рацион и сделать его полезным, а не увлекаться всевозможными БАДами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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