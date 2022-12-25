Каких витаминов зимой не хватает чаще всего

По словам Бронниковой, не стоит начинать принимать витамины в капсулах, так как это может быть опасно для здоровья. Вместо этого специалист посоветовала подставлять лицо и руки под зимнее солнце и стоять в таком положении несколько минут.

Зимой организму также не хватает витаминов А, С и В. Здесь метод их восполнения другой: нужно разнообразить рацион и сделать его полезным, а не увлекаться всевозможными БАДами.

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