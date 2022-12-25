Каких витаминов зимой не хватает чаще всего

Каких витаминов зимой не хватает чаще всегоИ что с этим делать
Россиянам зимой не хватает витаминов А, С, D и В. Зимой россияне страдают от недостатка тех же витаминов, что и жители других северных стран. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала Светлана Бронникова, руководитель Центра интуитивного питания Entueat. В это время года Россиянам не хватает солнца, а значит и витамина D.
Фото: Unsplash
По словам Бронниковой, не стоит начинать принимать витамины в капсулах, так как это может быть опасно для здоровья. Вместо этого специалист посоветовала подставлять лицо и руки под зимнее солнце и стоять в таком положении несколько минут.
Зимой организму также не хватает витаминов А, С и В. Здесь метод их восполнения другой: нужно разнообразить рацион и сделать его полезным, а не увлекаться всевозможными БАДами.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.