Каким будет последний из существующих вариантов коронавируса: мнение доктора медицинских наук

По словам практикующего врача, доктора медицинских наук Антона Ершова, люди должны будут пережить в связи с коронавирусом его четыре фазы. Сейчас пока что человечество на третьей. В то же время четвёртая должна наступить совсем скоро.

Так, сначала вирус проявлялся в виде тяжёлой пневмонии, затем - через кишечную инфекцию, после этого - как ОРВИ. Далее, утверждает медик, ковид станет проявляться в виде синдрома хронической усталости. Именно такое наблюдается у пациентов, которые болеют «омикроном» повторно. То есть люди ощущают разбитость и усталость, причём это не постковидный синдром.