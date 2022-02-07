Каким будет последний из существующих вариантов коронавируса: мнение доктора медицинских наук

Каким будет последний из существующих вариантов коронавируса: мнение доктора медицинских наукСпециалист считает, что впереди человечество ждёт ещё один штамм ковида
По словам практикующего врача, доктора медицинских наук Антона Ершова, люди должны будут пережить в связи с коронавирусом его четыре фазы. Сейчас пока что человечество на третьей. В то же время четвёртая должна наступить совсем скоро.
Так, сначала вирус проявлялся в виде тяжёлой пневмонии, затем - через кишечную инфекцию, после этого - как ОРВИ. Далее, утверждает медик, ковид станет проявляться в виде синдрома хронической усталости. Именно такое наблюдается у пациентов, которые болеют «омикроном» повторно. То есть люди ощущают разбитость и усталость, причём это не постковидный синдром.
Эксперт добавил, что похожее уже случалось с вирусами ранее. Например, с вирусом герпеса. Сначала он проявлял себя агрессивна, но позднее стал привычным.
Также врач отметил, что многие его пациенты даже не воспринимают «омикрон» как ковид. Для них это словно отдельный вирус.
При этом доктор медицинский наук предупредил, что переболевшим «омикроном» нужно быть осторожными. Всё дело в том, что они легко могут заразиться этим штаммом ещё раз. Также даже после заболевания в лёгкой форме можно столкнуться с постковидным синдромом.