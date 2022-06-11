Каким людям легче заразиться столбняком

Каким людям легче заразиться столбнякомЛетальность которого крайне высока
Болибок заявил, в группе риска находятся непривитые дети, пожилые люди и женщины, которым довелось рожать без медицинской помощи.
В основном, это непривитые дети: новорожденные, которые заражаются через пупочную ранку при несоблюдении гигиены, а также дети, получившие инфицированные раны, которые вовремя не были обработаны. Чаще заражаются мальчики из-за повышенного травматизма
Если говорить конкретно о взрослых, то он объяснил, что им болеют в основном пожилые люди из-за ослабленного иммунитета и повышенного травматизма. У женщин болезнь может проявиться, если во время родов не была оказана надлежащая медицинская помощь. При этом стоит быть осторожнее, потому что летальность при столбняке продолжает оставаться крайне высокой, подытожил врач.
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