Каким людям легче заразиться столбняком

Если говорить конкретно о взрослых, то он объяснил, что им болеют в основном пожилые люди из-за ослабленного иммунитета и повышенного травматизма. У женщин болезнь может проявиться, если во время родов не была оказана надлежащая медицинская помощь. При этом стоит быть осторожнее, потому что летальность при столбняке продолжает оставаться крайне высокой, подытожил врач.

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