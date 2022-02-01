Каким людям нельзя спать в носках

Некоторым людям это запрещено по медицинским показаниям. Так, нельзя спать в носках тем, у кого нарушено кровообращение. По словам Авакяна, есть люди, у которых постоянно холодные ноги, такое бывает, например, у взрослых с атеросклерозом артерий нижних конечностей. Людям с таким заболеванием категорически запрещено спать в тёплых носках. «У них нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции. Спать в носках таким людям точно нельзя», — сказал специалист.

Также в носках не стоит спать пациентам с сахарным диабетом. У таких людей может быть диабетическая микроангиопатия, при ней защитные свойства кожи ног тоже снижаются. То есть ношение носков ночью чревато незаживающими инфекциями.

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