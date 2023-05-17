Каким людям ни в коем случае нельзя есть мёд

Каким людям ни в коем случае нельзя есть мёдНе для всех этот продукт полезен
Мёд помогает при простуде и может подсластить чай. Однако в нём много сахара. Поэтому назвать однозначно полезным продуктом мёд всё же нельзя.
Мёд хоть и отличается лечебными свойствами, совсем не содержит витаминов. Есть у мёда и другие недостатки.
Прежде всего, в мёде много сахара и калорий. Поэтому употреблять его нужно в умеренных дозах.
Также нельзя забывать, что мёд потенциально может вызвать аллергию. Проявляется она обычно в виде крапивницы на коже, зуда или отёка. Кроме того, человек может столкнуться с более серьёзными аллергическими реакциями, включая анафилактический шок.
Наконец, мёд ни в коем случае нельзя давать младенцам (детям до 1 года). Связано это с тем, что он может вызвать ботулизм и привести к смерти.
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