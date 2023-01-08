Каким людям ни в коем случае нельзя парить ноги в горячей воде

Держать ноги в горячей воде - довольно приятно. Причина этого состоит в том, что благодаря такой процедуре повышается температура тела, расширяются сосуды и улучшается кровообращение.

Но почему некоторые люди могут столкнуться после этого с ампутацией, некрозом или даже внезапно умереть?

Прежде всего, вредно парить ноги людям с диабетом. Во время подобной процедуры у них происходит колебание уровня сахара и глюкозы в крови, а это может привести к поражению сосудов и нервов. В результате человек может перестать ощущать температуру, а ещё на коже у него будут образовываться язвы.