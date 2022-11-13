Каким людям нужно есть больше белка, чем всем остальным: проверьте себя

Роб Хобсон, глава отдела питания Healthspan Elite, отметил, что некоторым людям нужно в день употреблять белка больше, чем остальным. К таким людям относятся беременные женщины, те, кто восстанавливается после травмы, спортсмены, для которых важна сила либо выносливость.

Британские эксперты рекомендуют в день в среднем потреблять 56 г (мужчинам) или 45 г (женщинам) белка. Но относится это к тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни.