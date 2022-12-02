Каким людям зеленый чай вреден для здоровья

"Научиться предсказывать, кто пострадает от повреждения печени, потенциально важно, поскольку появляется все больше доказательств того, что экстракт зеленого чая в высоких дозах может принести значительную пользу здоровью тех, кто может безопасно его принимать", - говорит Хамед Самават, старший автор исследования.

Используя данные крупного исследования влияния зеленого чая на рак молочной железы, исследовательская группа выяснила, была ли вероятность того, что люди с определенными генетическими вариациями будут чаще, чем другие, проявлять признаки стресса печени после года приема 843 мг в день антиоксиданта, преобладающего в зеленом чае.

Исследователи выбрали два генетических варианта, поскольку каждый из них контролирует синтез фермента, который расщепляет антиоксидант.

Анализ, проведенный исследователями, показал, что ранние признаки поражения печени встречались несколько чаще, чем обычно, у женщин с одной вариацией генотипа катехол-О-метилтрансферазы (COMT) и в значительной степени предсказывались вариацией генотипа уридин-5'-дифосфо-глюкуронозилтрансферазы 1A4 (UGT1A4).

В среднем у участников с генотипом высокого риска UGT1A4 фермент, указывающий на стресс печени, повысился почти на 80% после девяти месяцев употребления добавки зеленого чая, в то время как у участников с генотипом низкого риска этот фермент повысился на 30%.

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