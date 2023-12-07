Каким образом белки держат ваши клетки в «идеальной гармонии»И почему это важно
В новаторском исследовании ученые погрузились в запутанный мир клеточных мембран и обнаружили секрет их идеального баланса.
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Познакомьтесь с «VIP-персонами» клеточного бала - комплексом флиппаз ATP8B1-CDC50A. Эти ферменты - невоспетые герои, обеспечивающие идеальную гармонию липидов в мембранах наших клеток. Липиды, строительные блоки наших мембран, танцуют асимметричный танец, а флиппазы - хореографы, следящие за тем, чтобы шоу проходило без сучка и задоринки.
Используя новейшую криоэлектронную микроскопию, ученые обнаружили «танец», состоящий из девяти различных состояний. Полученные результаты не только раскрывают тайны клеточного балета, но и проливают свет на потенциальные открытия в области лекарственных препаратов. Будь то контроль выработки желчи или влияние на устойчивость к болезни Альцгеймера.
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