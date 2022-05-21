Каким станет будущий фитнес-браслет Xiaomi

Устройство будет поддерживать мониторинг частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови (SpO2), а также различные режимы упражнений, отображение прогноза погоды и т.д.

А на постере ниже демонстрируются цветовые решения ремешков для Xiaomi Mi Band 7: