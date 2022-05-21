Каким станет будущий фитнес-браслет Xiaomi

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Каким станет будущий фитнес-браслет XiaomiПоказаны его изображения
Уже 24 мая состоится презентация нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7. Сегодня глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) поделился новыми подробностями об устройстве, а также показал его во всех цветах.
По словам топ-менеджера, фитнес-браслет был значительно модернизирован с использованием 1,62-дюймового AMOLED-дисплея, который увеличивает область просмотра на 25%. Однако официальный постер показывает, что Xiaomi Mi Band 7 в целом продолжает дизайн предыдущего поколения:
Устройство будет поддерживать мониторинг частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови (SpO2), а также различные режимы упражнений, отображение прогноза погоды и т.д.
А на постере ниже демонстрируются цветовые решения ремешков для Xiaomi Mi Band 7: