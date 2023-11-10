Каким станет мир, если у людей не будет антибиотиков

Исследования неизменно показывают, что антибиотики люди часто продолжают принимать дольше, чем нужно. Также иногда используется неподходящий тип антибиотика. В некоторых случаях это объясняется тем, что диагноз человека неясен и тогда при лечении совершить ошибку довольно просто.

Но злоупотребление антибиотиками - это серьёзная проблема. Дело в том, что в результате естественного отбора бактерии становятся устойчивыми к действию антибиотиков. Сейчас разрабатываются новые антибиотики, и некоторые из них намного дороже старых.

Если же антибиотики в итоге перестанут работать, то мы вернёмся в тёмные времена медицины. Уже сейчас почти все врачи-инфекционисты сталкивались с ситуацией, когда у пациента инфекция не поддавалась лечению. Согласно результатам одного исследования, в 2019 году почти 5 миллионов человек умерли от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями. Из них примерно 1,3 миллиона случаев можно было бы предотвратить.