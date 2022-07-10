Какими будут Pro-часы Apple

В линейке будет защищённая модель, и, как пишет Гурмэн, Apple может назвать её Apple Watch Pro. Он считает, что у часов будет увеличенный и ударостойкий дисплей, улучшенные функции для хайкинга и плавания, увеличенное время работы от одного заряда батареи, а также более массивный и прочный корпус из высококачественного металла (не алюминия).

«Эти умные часы будут предназначены для спортсменов-экстремалов и всех, кто в противном случае мог бы купить спортивные часы Garmin высокого класса для интенсивных тренировок. Я также думаю, что его большой экран, большая батарея и металлический дизайн сделают его привлекательным для всех, кто просто хочет самые передовые Apple Watch», — отметил Гурмэн.