Какими средствами люди лечились до изобретения аспирина

Как отмечает автор статьи, до того как появился аспирин, люди снижали температуру при помощи настойки из вербы или ивовой коры. Кроме того, последний ингредиент применяли при лечении подагры, различных инфекций.

Позднее Рафаэль Пириа, итальянский химик, выяснил, что часть салицина, который содержится в ивовой коре, полезен для здоровья. В частности, салициловая кислота. Правда, сначала в медицинской практике это вещество никак не использовали.