Какими средствами люди лечились до изобретения аспирина

Какими средствами люди лечились до изобретения аспиринаРассказывают на портале «Научная Россия»
Как отмечает автор статьи, до того как появился аспирин, люди снижали температуру при помощи настойки из вербы или ивовой коры. Кроме того, последний ингредиент применяли при лечении подагры, различных инфекций.
Позднее Рафаэль Пириа, итальянский химик, выяснил, что часть салицина, который содержится в ивовой коре, полезен для здоровья. В частности, салициловая кислота. Правда, сначала в медицинской практике это вещество никак не использовали.
Создан же аспирин, содержащий салициловую кислоту, был благодаря Феликсу Хоффманну. Он был работником компании Bayer и искал способ вылечить своего отца от ревматизма. В итоге он смог впервые получить «чистую» салициловую кислоту и создать технологию её производства. А в 1899 году учёный получил патент на аспирин.
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