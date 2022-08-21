Какими вирусными инфекциями вы можете заболеть летом

С респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) и вирусом гриппа столкнуться чаще всего можно зимой, поскольку в это время становится холоднее и мы больше времени проводим в помещении рядом с другими людьми.

Летом же куда чаще встречаются вирус парагриппа 3 и энтеровирусы. Причём пик распространения этих инфекций приходится на лето и раннюю осень.

При заражении обоими вирусами у человека появляются симптомы, вполне типичные для простуды. Это упадок сил, насморк, головные боли, мышечные боли, кашель, боль в горле. Ещё из-за парагриппа иногда возникает пневмония и бронхит. Отличить от аллергии подобные инфекции можно по тому, что при аллергии обычно нет жара, болей в теле, а также редко возникает кашель.