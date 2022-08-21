Какими вирусными инфекциями вы можете заболеть летом

Какими вирусными инфекциями вы можете заболеть летомОбъясняет специалист
С респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) и вирусом гриппа столкнуться чаще всего можно зимой, поскольку в это время становится холоднее и мы больше времени проводим в помещении рядом с другими людьми.
Летом же куда чаще встречаются вирус парагриппа 3 и энтеровирусы. Причём пик распространения этих инфекций приходится на лето и раннюю осень.
При заражении обоими вирусами у человека появляются симптомы, вполне типичные для простуды. Это упадок сил, насморк, головные боли, мышечные боли, кашель, боль в горле. Ещё из-за парагриппа иногда возникает пневмония и бронхит. Отличить от аллергии подобные инфекции можно по тому, что при аллергии обычно нет жара, болей в теле, а также редко возникает кашель.
Вирусы, вызывающие летние инфекции, могут быть как с оболочкой (вирус парагриппа 3), так и без (энтеровирусы). Эта оболочка состоит из жирных кислот и помогает вирусу избежать уничтожения иммунной системой человека. Кроме того, вирус парагриппа 3 чаще всего встречается в то время года, для которого характерны низкая влажность и высокие температуры.
Вакцины от летней простуды нет, поэтому для того чтобы избежать заражения, вам нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, держаться как можно дальше от больных людей, во-вторых, мыть руки, в-третьих, не прикасаться к своему лицу.
Если же вы всё-таки заболели, то лечиться нужно так же, как зимой. То есть пить больше жидкости, много отдыхать, есть питательные продукты.
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