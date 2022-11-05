Какое количество алкоголя увеличивает риск инсульта

В исследовании участвовали 25 848 участников из 27 стран. Оказалось, что те, кто пил на момент участия в исследовании, на 14% чаще страдали от инсульта и имели повышенный на 50% риск внутримозгового кровоизлияния.

Кроме того, у участников, которые употребляли большое количество алкоголя — 14 порций в неделю для женщин и более 21 порции в неделю для мужчин — риск инсульта увеличивался на 57%.

Согласно CDC, одна порция алкоголя — это 355 мл пива или 5-% крепости или 150 мл вина 12-% крепости.