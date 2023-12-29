Какое лечение помогает при артрите, а какое нет

Какое лечение помогает при артрите, а какое нетВот что конкретно обнаружили учёные
Исследование установило полезное и вредное лечения при артрите. Людям, которые страдают от болей и скованности рук при артрите, специалисты рекомендуют ставить инъекции стероидов или гиалуроновой кислоты прямо в суставы пальцев. Однако новый обзор показал, что это бесполезно.
Новое исследование продемонстрировало, что инъекции в суставы для облегчения симптомов остеоартрита рук были вовсе не эффективнее, чем плацебо. Но это ещё не всё. Во многих рекомендациях по лечению артрита специалисты призывают к использованию местных обезболивающих в качестве терапии. Однако доказательства эффективности и этого метода сомнительны.
Но что же тогда облегчает боль при артрите рук? По словам автора исследования доктора Анны Дёссинг, это поральные нестероидные противовоспалительные препараты и пероральные глюкокортикоиды. А наиболее эффективными из них оказались глюкокортикоиды (стероиды).
Пероральные нестероидные противовоспалительные препараты улучшили функцию рук и силу захвата , а пероральные стероиды улучшили функцию рук и качество жизни людей.
Все полученные в рамках исследования результаты были опубликованы в журнале RMD Open.
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