Какое масло полезнее всего для приготовления пищи

Какое масло полезнее всего для приготовления пищиСтарайтесь покупать именно его
Научные исследования показывают, что на самом деле вреден не весь жир, а его определённая разновидность. Считается, что плохо влияют на здоровье насыщенные жиры: они повышают риск развития атеросклероза.
В диетических рекомендациях на 2020-2025 годы отмечается, что нужно выбирать именно полезные жиры. То есть ненасыщенные. Это касается и покупки растительного масла.
Лучшим для приготовления пищи считается оливковое масло. Известно, что оно благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему за счёт наличия в нём олеиновой кислоты. Такое масло считается на кухне универсальным, и готовить пищу можно вообще на любом оливковом масле. Средняя температура дымления оливкового масла - 199-242 градуса Цельсия.
На втором месте находится масло авокадо. Его вы можете использовать даже для жарки (температура дымления - 260 градусов Цельсия), а не только для добавления в салаты и другие блюда.
Также полезными считаются масло канолы (используется для жарки, тушения, запекания, в сыром виде; температура дымления - 224-229 градусов Цельсия), сафлоровое масло (применяется при жарке, его можно также добавить в заправки для салатов, использовать при приготовлении выпечки; температура дымления - 124-266 градусов Цельсия).
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