Какое масло полезнее всего для приготовления пищи

В диетических рекомендациях на 2020-2025 годы отмечается, что нужно выбирать именно полезные жиры. То есть ненасыщенные. Это касается и покупки растительного масла.

Лучшим для приготовления пищи считается оливковое масло. Известно, что оно благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему за счёт наличия в нём олеиновой кислоты. Такое масло считается на кухне универсальным, и готовить пищу можно вообще на любом оливковом масле. Средняя температура дымления оливкового масла - 199-242 градуса Цельсия.

На втором месте находится масло авокадо. Его вы можете использовать даже для жарки (температура дымления - 260 градусов Цельсия), а не только для добавления в салаты и другие блюда.