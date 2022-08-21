Какое «мясо» помогает похудеть

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Какое «мясо» помогает похудетьСлово не зря взято в кавычки
В магазинах появляется всё больше растительных замен привычным продуктам: молоку и мясу. Учёные старательно изучают их, чтобы понять, вредны они или полезны.
В исследовании, опубликованном в журнале Future Foods, команда из Университета Бата изучила 43 других работы, посвящённых альтернативам мясу и молоку на растительной основе. Анализ показал, что употребление в пищу мяса на растительной основе приводит к потере веса и увеличению мышечной массы. Кроме того, такое «мясо» может содержать витамины и антиоксиданты.
Эксперты отметили, что пациенты с избыточным весом могут извлечь выгоду из отказа от обычного мяса в пользу растительного, увеличив потребление клетчатки при меньшем количестве калорий.
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