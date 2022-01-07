Какое мясо способствует возникновению слабоумия

Результаты одного из недавних исследований учёных из Университета Лидса (Великобритания) свидетельствуют о вреде обработанного мяса для здоровья. К подобным видам мяса относят колбасу, бекон, ветчину и пр.

В ходе исследования команда учёных проанализировала примерно 400 тысяч единиц данных Британского биобанка. В них говорилось о состоянии здоровья почти 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Было изучено, насколько часто участники в 2006-2010 годах ели обработанное мясо.