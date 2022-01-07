Какое мясо способствует возникновению слабоумия

Какое мясо способствует возникновению слабоумияСообщает китайское издание «Кэцзи жибао»
Результаты одного из недавних исследований учёных из Университета Лидса (Великобритания) свидетельствуют о вреде обработанного мяса для здоровья. К подобным видам мяса относят колбасу, бекон, ветчину и пр.
В ходе исследования команда учёных проанализировала примерно 400 тысяч единиц данных Британского биобанка. В них говорилось о состоянии здоровья почти 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Было изучено, насколько часто участники в 2006-2010 годах ели обработанное мясо.
В результате выяснилось, что всего 25 граммов (один ломтик бекона) обработанного мяса ежедневно может повысить риск возникновения слабоумия на 44 процента. В то же время учёные подчеркнули, что те из участников, кто в итоге страдал деменцией, - это по большей части пожилые люди, а также те, кто имеет плохое финансовое положение, склонен больше курить и мало заниматься спортом.
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