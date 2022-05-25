Какое мясо вызывает деменцию: пять разновидностей

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба приводит к одной из самых тяжёлых форм деменции. Из-за неё у человека очень быстро ухудшаются когнитивные функции. Кроме того, есть разновидности мяса, которые только повышают этот риск.

Исследование 2014 года, результаты которого были опубликованы в издании British Journal of Medicine and Medical Research, показало, что существуют пять видов мяса, значительно увеличивающих вероятность появления болезни Крейтцфельдта-Якоба. Это польская колбаса (kielbasa), салями, пепперони, колбаса мортаделла, хот-дог.