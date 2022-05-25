Какое мясо вызывает деменцию: пять разновидностей

Какое мясо вызывает деменцию: пять разновидностейЛучше ограничить употребление этих продуктов
Болезнь Крейтцфельдта-Якоба приводит к одной из самых тяжёлых форм деменции. Из-за неё у человека очень быстро ухудшаются когнитивные функции. Кроме того, есть разновидности мяса, которые только повышают этот риск.
Исследование 2014 года, результаты которого были опубликованы в издании British Journal of Medicine and Medical Research, показало, что существуют пять видов мяса, значительно увеличивающих вероятность появления болезни Крейтцфельдта-Якоба. Это польская колбаса (kielbasa), салями, пепперони, колбаса мортаделла, хот-дог.
При болезни Крейтцфельдта-Якоба у людей возникает депрессия, перепады настроения, апатия, возбуждённое состояние. Помимо этого, у человека быстро развивается ригидность мышц, наблюдается спутанность сознания, подёргивания и непроизвольные резкие движения.
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