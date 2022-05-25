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Какое мясо вызывает деменцию: пять разновидностей

Лучше ограничить употребление этих продуктов
Существуют виды мяса, которые вызывают очень быстрое развитие деменции. Это стало известно благодаря одному научному исследованию.
Какое мясо вызывает деменцию: пять разновидностей

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба приводит к одной из самых тяжёлых форм деменции. Из-за неё у человека очень быстро ухудшаются когнитивные функции. Кроме того, есть разновидности мяса, которые только повышают этот риск.

Исследование 2014 года, результаты которого были опубликованы в издании British Journal of Medicine and Medical Research, показало, что существуют пять видов мяса, значительно увеличивающих вероятность появления болезни Крейтцфельдта-Якоба. Это польская колбаса (kielbasa), салями, пепперони, колбаса мортаделла, хот-дог.

Какое мясо вызывает деменцию: пять разновидностей

При болезни Крейтцфельдта-Якоба у людей возникает депрессия, перепады настроения, апатия, возбуждённое состояние. Помимо этого, у человека быстро развивается ригидность мышц, наблюдается спутанность сознания, подёргивания и непроизвольные резкие движения.

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