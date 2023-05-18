Какое пиво пить людям с непереносимостью глютена

Люди с непереносимостью глютена (целиакией) вынуждены отказываться от продуктов и напитков, содержащих глютен. В том числе от макарон, хлеба, пирожных, выпечки, пива. Другие алкогольные напитки, кроме пива, считаются безглютеновыми.

У пивоваров есть два варианта в этом случае. Первый - готовить пиво из злаков, которые не содержат глютен. Второй вариант - расщеплять глютен на более мелкие соединения в процессе производства. Первый подход широко распространён в Новой Зеландии и Австралии.