Какое пиво пить людям с непереносимостью глютена

Какое пиво пить людям с непереносимостью глютенаИ что вообще в этом случае можно сделать
Согласно научным данным, непереносимость глютена встречается у 1,4% населения мира, то есть у 112 миллионов человек. У людей с этим заболеванием возникает аномальная иммунная реакция, когда они употребляют глютен, который содержится в зёрнах. Это может повредить слизистую их тонкой кишки и привести к развитию определённых симптомов.
Люди с непереносимостью глютена (целиакией) вынуждены отказываться от продуктов и напитков, содержащих глютен. В том числе от макарон, хлеба, пирожных, выпечки, пива. Другие алкогольные напитки, кроме пива, считаются безглютеновыми.
У пивоваров есть два варианта в этом случае. Первый - готовить пиво из злаков, которые не содержат глютен. Второй вариант - расщеплять глютен на более мелкие соединения в процессе производства. Первый подход широко распространён в Новой Зеландии и Австралии.
Чтобы приготовить безглютеновое пиво, производители могут использовать безглютеновое зерно. Это гречка, рис, сорго. И при помощи этих зёрен пивовары пытаются воссоздать вкус классического ячменного пива.
Кроме того, бывает пиво с пониженным содержанием глютена. Для его создания пивовары обрабатывают его ферментом, называемым пролилэндопептидазой. Это фермент способствует расщеплению глютена на более мелкие соединения, которые не вызывают иммунного ответа у людей с непереносимостью глютена.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.