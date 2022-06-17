Какое правило в питании нужно соблюдать, чтобы сохранять стройность после 50 лет

«Одна из лучших привычек после 50 лет для поддержания стройного тела — это есть белок при каждом приёме пищи и перекусе», — говорит Роксана Эхсани (Roxana Ehsani), диетолог. Как она объяснила, для переваривания белка требуются калории.

«Поэтому, когда вы идёте съесть кусочек белка, будь то кусок жареной куриной грудки, рыбное филе, сваренное вкрутую яйцо или горсть бобов эдамаме — эти богатые белком продукты временно ускоряют ваш метаболизм... помогая вам сохранить не только мышечную и костную массу, но и помочь остаться стройным», — рассказала диетолог. «Чем больше у вас мышечной массы, тем меньше у вас жировой массы», — добавила она.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.