Какое вещество поможет предотвратить рак, диабет и болезни сердца

Также недостаток клетчатки может привести к таким проблемам, как диабет, рак прямой кишки, рак молочной железы, сердечно-сосудистые заболевания. Помимо этого, могут возникнуть расстройства, связанные с микробиомом кишечника.

Для того чтобы не изменять резко рацион, можно просто заменить некоторые привычные продукты на те, в которых есть клетчатка. К примеру, варенье - на любое ореховое масло, обычный йогурт - на тот, в который добавлена клетчатка, простое шоколадное молоко - на то, где мало сахара и есть клетчатка, белый тостовый хлеб - на тот, что содержит клетчатку.

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