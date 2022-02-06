Какое вещество поможет предотвратить рак, диабет и болезни сердца

Какое вещество поможет предотвратить рак, диабет и болезни сердцаПоэтому специалисты советуют есть больше продуктов, богатых этим веществом
Согласно результатам нового исследования, увеличение в рационе продуктов с клетчаткой позволяет снизить вероятность возникновения диабета второго типа, заболеваний сердца. Результаты этого исследования были опубликованы в «Британском журнале нутрициологии». Также в научной статье говорилось о положительном влиянии на здоровье добавления клетчатки в разные продукты: например, выпечку, супы, смузи, молочные продукты. Всё это позволяет половине взрослых получать нужную суточную норму данного вещества.
Кроме того, автор отмечает, что благодаря увеличению клетчатки в повседневных блюдах взрослые британцы смогут избавиться от лишнего веса, их дети станут в два раза чаще соответствовать нормам в плане здоровья, а вероятность возникновения у всех жителей страны различных заболеваний снизится.
Также недостаток клетчатки может привести к таким проблемам, как диабет, рак прямой кишки, рак молочной железы, сердечно-сосудистые заболевания. Помимо этого, могут возникнуть расстройства, связанные с микробиомом кишечника.
Для того чтобы не изменять резко рацион, можно просто заменить некоторые привычные продукты на те, в которых есть клетчатка. К примеру, варенье - на любое ореховое масло, обычный йогурт - на тот, в который добавлена клетчатка, простое шоколадное молоко - на то, где мало сахара и есть клетчатка, белый тостовый хлеб - на тот, что содержит клетчатку.
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