Какой алкоголь наименее вреден для здоровья

Какой алкоголь наименее вреден для здоровьяРассказало издание South China Morning Post
По словам экспертов, любой алкоголь негативно влияет на здоровье. Однако в праздники в любом случае хочется расслабиться и выпить. При этом именно в такие дни сложно определить, какое количество спиртного окажется достаточным. Диетолог Брайан Дуган подчёркивает, что в этом случае важно придерживаться умеренности в употреблении алкоголя, в течение всего дня пить понемногу, не забывать при этом пить достаточное количество воды.
Кроме того, в качестве закуски необходимо обязательно съесть зелёный продукт (к примеру, стручковую фасоль). Это даст возможность снизить вред, если вы вдруг перепьёте.
Также диетологи при выборе алкогольного напитка советуют обращать внимание на водку, джин и другие прозрачные напитки. Они считаются наименее калорийными.
Брайан Дуган отметил, что наименее вредным для организма алкоголем является вино. Так, оно способно оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а ещё станет прекрасным дополнением к новогодним блюдам.