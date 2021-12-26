Какой алкоголь наименее вреден для здоровья

По словам экспертов, любой алкоголь негативно влияет на здоровье. Однако в праздники в любом случае хочется расслабиться и выпить. При этом именно в такие дни сложно определить, какое количество спиртного окажется достаточным. Диетолог Брайан Дуган подчёркивает, что в этом случае важно придерживаться умеренности в употреблении алкоголя, в течение всего дня пить понемногу, не забывать при этом пить достаточное количество воды.

Кроме того, в качестве закуски необходимо обязательно съесть зелёный продукт (к примеру, стручковую фасоль). Это даст возможность снизить вред, если вы вдруг перепьёте.