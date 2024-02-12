Какой белок лучше для контроля веса: животный или растительный

Эксперты сходятся во мнении, что растительные варианты белка, как правило, полезнее для организма в целом. Во-первых, в них часто больше клетчатки, чем в животном белке. А когда речь идёт о снижении веса, важно получать и большое количество клетчатки.

В целом взрослым рекомендуется в сутки потреблять примерно 0,8 г белка на 1 кг массы тела.

Сбалансированная диета может включать как животные, так и растительные белки. Будет неплохо, если в рационе будет комбинация этих двух элементов. Однако лучше отдавать приоритет белкам растительного происхождения, а из животного белка подойдут более постные варианты типа рыбы, морепродуктов, курицы и индейки.

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