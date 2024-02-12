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Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 02:15
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Какой белок лучше для контроля веса: животный или растительный

Этот элемент обязательно должен быть в рационе
Диетологи сравнили эффективность растительного и животного белка для похудения. Важную роль при снижении веса играет не только количество потребляемого белка, но и его тип. Вообще, получать белок можно из растительных продуктов (орехи, чечевица, бобы, цельнозерновые продукты) и из продуктов животного происхождения (яйца, курица, рыба и пр.). Но что всё-таки полезнее?

По словам экспертов, самым здоровым вариантом для похудения или контроля веса являются растительные продукты. Научные данные всё больше демонстрируют, что растительный белок так же эффективен, как и животный.

Белок улучшает метаболизм человека, а при более высоком потреблении может дать ощущение сытости на длительное время.

Какой белок лучше для контроля веса: животный или растительный
© GETTY IMAGES / FRESHSPLASH

Эксперты сходятся во мнении, что растительные варианты белка, как правило, полезнее для организма в целом. Во-первых, в них часто больше клетчатки, чем в животном белке. А когда речь идёт о снижении веса, важно получать и большое количество клетчатки.

В целом взрослым рекомендуется в сутки потреблять примерно 0,8 г белка на 1 кг массы тела.

Сбалансированная диета может включать как животные, так и растительные белки. Будет неплохо, если в рационе будет комбинация этих двух элементов. Однако лучше отдавать приоритет белкам растительного происхождения, а из животного белка подойдут более постные варианты типа рыбы, морепродуктов, курицы и индейки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.