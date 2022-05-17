Какой чай пить при вздутии живота

Нередко со вздутием сталкиваются люди, у которых есть непереносимость некоторых видов сахара, например лактозы.

Некоторые продукты и напитки, впрочем, оказывают положительное влияние на работу кишечника. Было замечено, что чай из одуванчика помогает уменьшить задержку жидкости, а магний действует как мягкое слабительное. Пробиотики также помогают сбалансировать микробиом кишечника, а регулярные физические упражнения даже помогают уменьшить эту проблему.

Диетолог также назвал наиболее эффективный при вздутии живота напиток. Это имбирный чай.

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